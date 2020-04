Ostia, tutte le strade del Centro sanificate con le autobotti contro il virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanificazione a tappeto sulle strade del X Municipio. Durante il week end di Pasqua la bonifica straordinaria contro il Covid 19, portata avanti dal dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale, ha coinvolto tutte le aree antistanti i mercati rionali e le vie adiacenti le farmacie, le sedi della Asl Rm 3, gli ospedali e i presidi sanitari, da Ostia all’entroterra. Igienizzate anche le strade dove si trovato il Commissariato di Polizia, la caserma dei carabinieri e quella della guardia di finanza e infine la sede del comando della polizia locale.L’igienizzazione è stata effettuata con una serie di autobotti, dalla capienza di circa 10mila litri ciascuna di una soluzione a base di enzimi non tossici per i cittadini e gli animali, che attraverso il sistema cosiddetto a pioggia ha disinfettato le strade del Municipio più grande di Roma. Si tratta di «un sistema che impedisce alla polvere e ai micro depositi di sollevarsi – chiariscono dal X – come avviene con i sistemi a pressione». Quelli già utilizzati dall’Ama proprio nel X Municipio solo una decina di giorni fa, come aveva spiegato la presidente 5 Stelle Giuliana Di Pillo il 3 aprile scorso. «Gli operatori di Ama, con l’ausilio di autobotti, dotate di getto a pressione e additivi igienizzanti, hanno disinfettato 50 siti cosiddetti sensibili - scriveva sulla pagina Facebook istituzionale la mini sindaca - si tratta di aree di accesso e strade in prossimità di sedi istituzionali, strutture sanitarie, Asl, farmacie, caserme delle forze dell’ordine, che continuano ad essere frequentate per ragioni di lavoro». È cambiato insomma il metodo per igienizzare circa 180 chilometri di strade dell’intero Municipio, comprese le aree davanti alle fermate della Roma – Lido.La bonifica delle strade era stata chiesta a gran voce dai residenti che avevano anche avviato una raccolta di firme per sollecitare la presidente Di Pillo a convincere la municipalizzata ad accorciare i tempi, rispetto alla data indicato dal calendario Ama: il 24 marzo scorso. L’assessore Alessandro Ieva aveva poi dovuto ammettere che l’igienizzazione delle arterie era stata rinviata di qualche giorno, mentre il 24 marzo l’Ama aveva concluso la bonifica dei 2.800 cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. L’operazione, andata avanti per alcuni giorni, era stata effettuata di notte senza che dal Municipio ne sapessero nulla. Secondo il calendario pubblicato sul sito della municipalizzata, non sarebbe al momento previsto un nuovo passaggio per la sanificazione dei contenitori stradali. «Speravamo facessero un secondo intervento – dicono i cittadini di Ostia – soprattutto dopo gli ultimi giorni di caldo anomalo, Ci rendiamo conto che anche per gli operatori non è un momento facile – concludono - ma riteniamo che in piena emergenza sanitaria l’igienizzazione dei cassonetti debba essere una priorità. In particolare quelli vicini alle aree più sensibili, come le caserme, le stazioni e ovviamente a ridosso delle strutture sanitarie. Ci aspettiamo una nuova bonifica»