Presa la coppia dello spaccio: un viavai continuo tra i palazzi ha insospettito i carabinieri

Una coppia romana, lui 30 anni lei 25, è stata arrestata per spaccio, notata uscire ed entrare più volte in pochi minuti da alcuni androni condominiali. E' successo in via dell'Idroscalo. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati notati da una pattuglia della Sezione Radiomobile di Ostia. I Carabinieri li hanno riconosciuti e li hanno fermati per un controllo, sottoponendoli a perquisizione personale. Gli esiti dell’ispezione hanno dato esito negativo, ma i militari hanno deciso di estendere i controlli alle rispettive abitazioni, dove sono state scovate numerose dosi di stupefacente, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento della droga. Sono stati arrestati entrambi. © RIPRODUZIONE RISERVATA