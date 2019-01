Roma, controlli dei carabinieri: 3 arresti e 2 denunce a Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre arresti e due persone denunciate in stato di libertà: questo il bilancio dei nuovi controlli compiuti dai Carabinieri di Ostia, sul litorale romano. A Casal Palocco, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale, arrestando un 43enne romano che si era reso responsabile di numerosi reati contro il patrimonio. L’arrestato è stato portato a Rebibbia, dove dovrà espiare la pena di 7 anni di reclusione. Ad Acilia, i carabinieri hanno arrestato un 30enne sorpreso a rubare alcuni capi di abbigliamento in via di Acilia, per un valore complessivo di 90 euro. L’uomo, dopo aver manomesso le placche antitaccheggio, si è diretto alle casse con la merce celata sotto i vestiti. La scena però non è sfuggita all’occhio vigile di un addetto alla sicurezza, il quale è riuscito a bloccarlo insieme ad una pattuglia di carabinieri che passava in zona, dove, proprio in questi giorni, in occasione dello shopping natalizio e di fine anno, sono stati intensificati i servizi di prevenzione contro la commissione dei reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo, arrestato con l’accusa di tentato furto, è stato accompagnato in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, mentre, la merce recuperata è stata riconsegnata.Sempre ad Acilia, i carabinieri sono dovuti intervenire presso un’abitazione di via Morelli dove hanno arrestato un italiano di 32 anni, con l’accusa di maltrattamenti fisici e psichici nei confronti della convivente, una donna ucraina di 23 anni. A segnalare l’irascibilità dell’uomo erano stati alcuni vicini di casa che, dopo l’ennesima lite tra i due, avevano assistito all’aggressione dell’uomo nei confronti della compagna. Il 32enne, inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo «hashish». I carabinieri, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari in favore della ragazza, che nell’occasione ha rifiutato le cure mediche, hanno proceduto all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia. A Vitinia, gli uomini della locale Stazione, sempre per «detenzione di sostanza stupefacente», hanno denunciato un 41enne del luogo sorpreso con addosso alcuni grammi di «marijuana». Ad Ostia Antica, infine, hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un 61 enne e un 34 enne, ritenendoli responsabili di truffa ai danni di una donna di 80 anni. I due erano riusciti ad ingannare l’anziana facendosi consegnare la somma di 270 euro, quale presunto risarcimento di un danno subito da loro in seguito ad un incidente stradale inscenato dagli stessi nel parcheggio di un supermercato di via di Castel Fusano.