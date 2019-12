Controlli a Ostia, quattro arresti: furto nello stabilmento balneare

Blitz dei carabinieri a Ostia dove ono state arrestate quattro persone e altre due sono state denunciate. I militari hanno sorpreso 4 giovani incensurati in uno stabilimento balneare del lungomare Vespucci mentre trafugavano un personal computer portatile, stoviglie e un orologio da polso. I militari hanno bloccato e arrestato per furto i tre ladri, denunciando il quarto al Tribunale di Roma; la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.



E' stato arrestato anche, in ottemperanza al provvedimento di aggravamento della pena emesso dal Tribunale di Roma, un pregiudicato 20enne, già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio. La posizione dell'uomo si è aggravata poiché era stato individuato e denunciato dagli stessi carabinieri quale responsabile di un altro furto commesso in un negozio di Ostia e il giudice ha convertito la misura cautelare in arresti domiciliari.



I militari hanno controllato anche i negozi: il titolare un'officina e quello di un salone di bellezza sono stati contravvenzionati per l'assunzione alle proprie dipendenze di personale privo del regolare contratto di lavoro; la sanzione pecuniaria complessiva è stata di quasi 15 mila euro oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti di uno dei due esercizi commerciali.

