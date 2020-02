Ruba un cappello, prende a calci un vigilante e sferra una testata a un poliziotto, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rubato in un supermercato di Ostia un cappello dal valore di 10 euro. Al vigilante che l’ha bloccato ha rifilato pugni e calci al volto. Una volta portata in commissariato, ha dato una testata a un agente il cui viso è stato poi ricucito al Grassi. La rapina si è verificata alle 15.30 di giovedì in un negozio di via Vasco de Gama e l’arrestato è un cileno di 27 anni che ora dovrà rispondere di rapina aggravata e di lesioni gravi a pubblico ufficiale. Lo straniero si è spacciato per cliente e ha rubato il cappello di pochi euro. Quando stava per uscire la guardia giurata l’ha bloccato. Allora il sudamericano ha spintonato l’addetto alla sicurezza e l’ha bersagliato di calci e pugni quando già era a terra. Una volante della polizia ha bloccato il ladro e l’ha portato al commissariato di Ostia. Qui, il cileno ha avuto un comportamento calmo fino a quando ha sferrato la testata al poliziotto che è stato portato all’ospedale: 20 giorni di prognosi per un profondo taglio alla testa.