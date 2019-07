Facevano rifornimento di benzina con le card di una società: rubati 16 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Ostia hanno effettuato ulteriori controlli sul litorale per garantire anche in questa stagione estiva la sicurezza e la legalità. A Fiumicino, i carabinieri hanno denunciato 2 uomini, con precedenti, per furto aggravato, ricettazione e favoreggiamento. Al termine di un'accurata attività investigativa, i militari hanno accertato che da alcuni mesi i due utilizzavano indebitamente 4 carte carburante di proprietà di una società per la raccolta dei rifiuti, operante proprio nel comune di Fiumicino. Le indagini hanno consentito di accertare che i due si erano appropriati di oltre 16.000 euro di carburante.Nel corso dell'operazione ieri i militari hanno arrestato un tunisino, 34enne con precedenti penali, per furto. L'uomo si è impossessato dello zaino di una turista in uno stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli, poi si è dato alla fuga verso le vie del centro. Il ladro è stato bloccato poco più tardi da un carabiniere libero dal servizio che lo ha inseguito a piedi fino all'interno di una struttura alberghiera, dove lo ha bloccato insieme ai colleghi che lo hanno raggiunto. Il nordafricano è stato portato al Tribunale di Roma per l'udienza di convalida e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria.Nella tarda mattinata di ieri, nella rete dei controlli dei carabinieri sono finite due persone, madre 57enne e figlio 28enne con precedenti, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Acilia al termine di un'attività di monitoraggio, hanno fatto irruzione in un'abitazione di via Bedonia, dove dimora la coppia e hanno trovato un vero e proprio laboratorio di cannabis a conduzione familiare. Dopo un'accurata perquisizione i militari hanno rinvenuto oltre un etto di marijuana, già essiccata e pronta per lo spaccio, oltre a tutto il necessario per l'allestimento del laboratorio e la coltivazione dello stupefacente. In un canneto di pertinenza dell'abitazione sono state rinvenute 24 piante di marijuana rigogliose e alte quasi 2 metri, pronte per essere lavorate. La droga e la piantagione sono state sequestrate, mentre i due spacciatori sono stati messi agli arresti domiciliari. Sempre ad Acilia i Carabinieri hanno eseguito un ordine di esecuzione per lacarcerazione emesso dal Tribunale di Roma, nei confronti di un 27enne del posto. Il provvedimento è scaturito a seguito della condanna dell'interessato ad un anno di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.