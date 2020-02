Ostia, due cantieri stradali aperti in contemporanea: il Municipio più distante da Roma

Un mese di via crucis per i pendolari della via del Mare e della Colombo a causa di due cantieri aperti in contemporanea, che terranno in ostaggio gli automobilisti di Ostia. Il primo è già partito ieri alle 20 per il consolidamento del sottopasso di via Carlo Levi, tra la Pontina e la Colombo. I lavori, su entrambe le carreggiate, dovrebbero concludersi entro il 29 marzo. I cantieri potrebbero venire aperti anche di giorno. In programma limitazioni e deviazioni alla circolazione con possibili ripercussioni sul traffico in entrata e in uscita dalla Capitale e da Ostia. Astral consiglia percorsi alternativi come la Laurentina e l’Ardeatina.

Lunedì, invece, partono i lavori sulla via del Mare all’altezza del Centro Giano – Casal Bernocchi dove il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) del Campidoglio deve avviare una serie di sondaggi per capire quali interventi realizzare per mettere in sicurezza quel tratto di strada dove sta cedendo la massicciata. Le indagini andranno avanti fino al 14 marzo e per consentire ai tecnici di operare è stato istituito, dalle 9.30 alle 16, il senso unico alternato, regolato dal semaforo e con limite a trenta orari, dal chilometro 16.700 fino allo svincolo per Acilia.

«Per cercare di contenere i disagi al traffico e per alleggerire l’eventuale massiccia presenza di pattuglie della Polizia locale, già pesantemente sotto organico – dicono Antonello Macchi e Raffaele Paciocca, dirigente e rsu Cisl Funzione Pubblica – i tecnici del Simu, l’impresa esecutrice e i funzionari del X Gruppo Mare hanno deciso di portare avanti i sondaggi in tre punti diversi: due all’interno dei golfi (rientranze, ndr) di fermata ai margini delle corsie di entrambe le carreggiate. Il terzo carotaggio sarà effettuato nel punto di cedimento con un ingombro minimo dei macchinari. Il restringimento della carreggiata provocherà comunque dei rallentamenti che speriamo minimi – concludono i due sindacalisti - poiché l’intervento partirà il venerdì pomeriggio e terminerà la domenica sera».

Il calendario delle opere verrà stabilito nei prossimi giorni, tenendo conto di altri lavori già programmati ad Acilia. Sui disagi ai pendolari della via del Mare aveva chiesto chiarimenti alla presidente Giuliana Di Pillo la consigliera di opposizione Mariacristina Masi (FdI). La mini sindaca aveva sollecitato l’assessora capitolina alla Mobilità Linda Meleo prima ad aprire i cantieri solo di notte e successivamente durante i fine settimana. Da Roma, però, non è arrivata alcuna risposta. Infine oggi e domani e poi di novo il 29 febbraio e il 1° marzo prossimi, l’Atac chiude la tratta Lido Centro – Colombo della Roma Lido per effettuare «i lavori sul cavalcavia stradale di via Cristoforo Colombo, angolo piazzale Cristoforo Colombo», si legge in una nota di Atac. Chiuse anche le stazioni Stella Polare, Cristoforo Colombo e Castel Fusano. I collegamenti vengono comunque garantiti da bus navetta. Regolare, invece, la circolazione ferroviaria Piramide Lido Centro e viceversa.



