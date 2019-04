Ostia, foce del canale completamente insabbiata: la rabbia dei pescatori

La foce del canale dei pescatori a Ostia è completamente insabbiata, le barche non possono uscire in mare e i pescatori sono sul piede di guerra. «Sono giorni che non riusciamo a lavorare», lamentano gli operatori del settore ittico che non riescono a raggiungere il largo. «La profondità è al di sotto di un metro - fanno sapere dalla cooperativa dei pescatori di Ostia - e in alcuni punti la situazione è davvero critica». Le maggiori difficoltà, oltre che alla foce, si registrano all’altezza dei tre ponti, dove il livello dell’acqua è al limite. Anche motoscafi, pilotine e pescherecci rischiano di restare prigionieri del canale insabbiato.

Due bracconieri denunciati dai carabinieri nell'Oasi di Castel di Guido

Venti nuove guide a Fiumicino per la Riserva Naturale del Litorale Romano



Molte imbarcazioni sono rimaste bloccate, altre invece sono state spostate dal canale al porto turistico, mentre altre ancora sono state trasferite a Fiumicino, facendo perdere al settore ittico ed economico di Ostia uno dei suoi punti di forza. «Inevitabile che i costi in più che sosteniamo comporteranno un aumento dei prezzi sui prodotti che peschiamo – fanno sapere alcuni operatori - speriamo che l’amministrazione riesca a intervenire al più presto: decine le famiglie in crisi a causa dei guadagni mancati». La foce è stata trasformata in una strettoia che permette alle imbarcazioni solo un transito a singhiozzo. «Ci chiediamo perché il Municipio non riesca a trovare una soluzione che permetta di proseguire il dragaggio - dicono i pescatori - sono otto mesi che siamo in queste condizioni, il canale non è navigabile con le barche».

«Stanno facendo morire uno dei settori che fa parte della storia di questo territorio come è quello della pesca a Ostia - concludono gli operatori ittici - purtroppo i problemi sono tornati e speriamo che si arrivi presto a una soluzione definitiva». «Stiamo espletando le ultime procedure per far partire i lavori al Canale dei Pescatori - fanno sapere dal X Municipio - la situazione potrebbe sbloccarsi a breve già, a partire da questa settimana». Pescatori, dunque, ancora qualche giorno con il fiato sospeso in attesa di vedere ciò che accadrà. E intanto in allerta anche il settore gastronomico che teme eventuali ripercussioni sulla fornitura del pescato locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA