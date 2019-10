Roma, rubate in un negozio a Ostia ventitrè biciclette hi-tech: bottino da 100 mila euro

Ladri di biciclette a Ostia per alimentare il mercato nero, soprattutto quello estero, dove le due ruote italiane di lusso da decine di migliaia di euro sono particolarmente ricercate. La vendita parallela, in particolare sul web, è in forte ascesa e con tante richieste. Così le bande specializzate, che spesso agiscono su commissione, vanno a colpo sicuro scegliendo rivendite al top, punti di riferimento per ciclisti professionisti e amatoriali. Dopo il furto le bici vengono trasferite in un deposito, fotografate e poi le immagini pubblicate sui siti di annunci stranieri, soprattutto ucraini, dove per pochi euro ci si può portate a casa una due ruote del valore di 10 mila euro.

Potrebbe essere stato questo l’obiettivo del colpo messo a segno all’alba di ieri allla “Cicli Petta” di Ostia, il negozio altamente specializzato, regno degli amanti delle bici. Intorno alle cinque del mattino i ladri hanno divelto la serranda della rivendita in via delle Azzorre, spaccato la vetrina e in meno di 5 minuti hanno caricato su un furgone una ventina di due ruote del valore di oltre 100mila euro. Appena entrati, è scattato l’antifurto collegato con i titolari del negozio che, arrivati dopo poco, hanno trovato solo i vetri a terra e il locale a soqquadro. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Ostia che stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.



I malviventi sono andati a colpo sicuro scegliendo le bici più costose e performanti. Un colpo evidentemente studiato nei particolari, verosimilmente anticipato da un sopralluogo e che ricorda quelli messi a segno a maggio 2018 e poi febbraio di quest’anno a via delle Vigne Nuove ai danni di “Cicli Castellaccio”, il punto di riferimento a Roma Nord per gli appassionati della bici. Anche in quei casi i furti durarono pochissimi minuti e i ladri portarono via a bordo di un furgone più di 30 biciclette professionali. IL bottino dei due colpi: inotorno ai 300 mila euro. Le bici insomma diventano sempre più appetibili per i ladri, complice la richiesta del mercato estero, a cui quelle italiane piacciono molto. Secondo le stime della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), si calcola che siano tra le 300 e le 600 mila le biciclette rubate ogni anno, per un danno di un milione e mezzo di euro.



