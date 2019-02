Roma, alcol e risse: chiuso un altro bar per problemi di ordine pubblico

Un altro bar chiuso a Roma per rissa. Il locale si trova questa volta ad Ostia, nelle vicinanze della stazione ferroviaria Lido Centro. Il bar era stato segnalato più volte dai carabinieri come luogo di ritrovo abituale di pregiudicati. Nello scorso anno ma anche in questo primo scorsio del 2019 diverse volte si sono verificate situazioni di degrado legate all'abuso di alcol da parte dei clienti, con conseguenti problemi per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

Il bar dovrà tenere le serrande abbassate per i prossimi sette giorni. Sono stati gli stessi militari del gruppo di Ostia hanno così dato esecuzione al provvedimento di chiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA