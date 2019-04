Ostia, folle inseguimento: presa la «banda dei bar»

Folle inseguimento per le vie di Ostia. Un furgone con a bordo quattro persone per fuggire a un controllo delle forze dell'ordine è sfrecciato a tutto gas su viale del Romagnoli, speronando anche due auto all'altezza di Cineland. Provvidenziale l'intervento di due pattuglie dei carabinieri del Gruppo Ostia che hanno bloccato il furgone e fermato i quattro, nonostante due avessero tentato la fuga nella vicina pineta delle Acque Rosse. I militari in pochi minuti sono riusciti ad arrestarli.

LA DINAMICA

Il Fiorino bianco a tutta velocità ha attraversato il traffico con una serie di sorpassi azzardati per cercare di sfuggire all'auto dei carabinieri che inseguiva a sirena spiegata. Davanti alle Poste i fuggitivi hanno preso in pieno una Mercedes classe A che arrivava dal lato opposto, mandando in frantumi lo specchietto retrovisore laterale, e il finestrino lato guida. Il furgone ha continuato la sua folle corsa, mentre in via dei Romagnoli, il traffico è andato in tilt. Qui si è verificato il secondo incidente: a essere speronata una Smart, con a bordo una donna che si è fatta medicare sul posto dall'ambulanza. Anche il conducente della Mercedes era rimasto lievemente ferito nell'impatto. Il contatto finale è avvenuto a Ostia, all'incrocio con via delle Acque Rosse dove il Fiorino è stato speronato e bloccato dalla gazzella dei carabinieri. I militari hanno bloccato i quattro, mentre sul posto sopraggiungevano altre pattuglie dei carabinieri e della Polizia locale. Le indagini hanno appurato che nel furgone viaggiavano quattro rom facevano parte di una banda specializzata in furti ai danni di negozi, colpivano soprattutto i bar del litorale. Nel retro del furgone, infatti, sono stati trovati attrezzi atti allo scasso. Si tratta di una banda che i carabinieri del Gruppo Ostia da tempo stava monitorando. Così è scattata l'operazione che ha colto di sorpresa la gang.

IL PRECEDENTE

Solo 48 ore prima, sempre i carabinieri del Gruppo Ostia nel corso di un posto di controllo in via di Saponara ad Acilia hanno notato un'auto, risultata a noleggio, che vedendoli ha effettuato manovre per tentare di sfuggire a un eventuale accertamento. È partito così un breve inseguimento che ha portato all'arresto del conducente, un cittadino serbo di 30 anni con precedenti penali. Sempre ad Acilia, in manette è finito un pusher: nascondeva alcune dosi di droga nella sua auto abbandonata in un garage di via Domenico Purificato. Sequestrato anche il materiale per taglio e il confezionamento degli stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA