Ha smesso la divisa di militare per indossare i panni del bagnino per una estate, quella del Covid, e offrire la sua professionalità a 360 gradi allo stabilimento militare Ra.Lo.Ce., il Raggruppamento logistico centrale dell'Esercito. Ma Andrea Caricato, soldato di 25 anni, ieri mattina è stato anche l'angelo delle onde che ha salvato due bambini dalla furia del mare di Ostia. Andrea, volontario in ferma prefissata di un anno, non ha avuto un attimo di esitazione nel guardare quei due ragazzini in difficoltà al largo - ben oltre la boa - e con i cavalloni da fare spavento: mettendo in atto tutte le misure del dispositivo di sicurezza e allertando il comandante dell'impianto il tenente colonnello Espedito Notturno Granieri, Andrea ha sfidato quel mare agitato. È salito al bordo del pattino e ha raggiunto i due giovani in difficoltà, tra i 13 e i 14 anni d'età. Si erano tuffati in acqua dallo stabilimento accanto a quello dell'Esercito, ma è stato il bagnino militare a salvarli. Li ha avvistati dalla sua postazione a riva per poi recuperarli non senza difficoltà. Le condi-meteo avverse non hanno di certo aiutato il 25enne che comunque è riuscito a portare in salvo i due ragazzi. «Un'emozione unica - ha commentato il militare - ma anche tanta determinazione nell'agire. Ogni secondo che si perdeva poteva avere gravi conseguenze. È andato tutto bene per fortuna. I due ragazzi ora stanno in ottima forma».



I FATTI

Il gesto del bagnino-eroe ha permesso ai genitori di riabbracciare i due figli: «Sono stati minuti di ansia - hanno commentato alcuni bagnanti dalla riva- se non fosse stato per il baywatch dell'Esercito staremmo qui a raccontare un'altra storia». Sicurezza, competenza e professionalità sono le note caratteristiche di questo soldato che non ci ha pensato nemmeno un secondo in più per andare a salvare i due giovani che ora devono ad Andrea la vita. Dell'episodio è stata informata, come da routine, anche la Capitaneria di porto. Il militare poi è rientrato in postazione dove per tutta l'estate - con sguardo fiero e la passione di chi porta la divisa con orgoglio ogni giorno - vigilerà sui bagnanti di questo tratto di lungomare. L'angelo delle onde lo hanno chiamato d a ieri alcuni bagnanti: «In questo stabilimento - dicono alcuni fruitori - ci sentiamo davvero sicuri».



L'ATTENZIONEUn controllo alla postazione, binocolo alla mano Andrea è super-attento in postazione. Così si è accorto dei due giovani che annaspavano al largo per inseguire un pallone, mettendo a repentaglio la loro vita. A salvarli, Andrea, il soldato-bagnino del Raloce impegnato in attività operative/addestrative alla Castro Pretorio a Roma per tutto il periodo invernale e da quest'anno, poiché in possesso del brevetto di salvataggio e a causa dell'emergenza Covid, deciso a mettersi a disposizione per la sicurezza dei bagnanti del centro di Castel Fusano.