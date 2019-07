Ostia, assalto al bar: «I soldi o vi do fuoco»

Datemi l’incasso o vi do fuoco» e cosparge di acquaragia e altro liquido infiammabile il locale, peraltro dicendo di essere armato e impugnando il collo di una bottiglia di vetro nella mano destra. Paura in un bar del lungomare Amerigo Vespucci, proprio all’uscita della stazione Cristoforo Colombo della Roma-Lido. Domenica pomeriggio, mentre la folla di bagnanti lasciava le spiagge per recarsi alla fermata del trenino, un uomo di 40 anni è entrato nel chiosco dell’ex Algida. Prima ha chiesto di mangiare, poi ha detto di non voler pagare e siccome possedeva una pistola di consegnargli l’incasso della giornata. Al primo rifiuto del dipendente della struttura, ha impugnato il collo rotto di una bottiglia di vetro e lo ha puntato contro il commesso. «O mi dai i soldi - avrebbe detto l’uomo - oppure ti do fuoco al locale». Così ha estratto da una busta una bottiglia di acquaragia e ha cosparso il locale di quel materiale altamente infiammabile.



I FATTI

La prontezza d’intervento dei carabinieri del Gruppo Ostia ha evitato il peggio. I militari non sono stati allertati da nessuno, ma grazie al dispiegamento capillare sul tutto il territorio, in uno dei controlli random si sono accorti che in quel bar qualcosa non andava e così hanno fatto irruzione cogliendo in flagranza di reato il 40enne e, soprattutto, salvando il giovane dipendente del locale. L’assalto al bar si è consumato in una frazione di minuti. L’uomo, dopo aver mangiato si è rifiutato di pagare e ha iniziato a scagliarsi contro il barista. Poi ha tirato fuori il diluente, minacciando di mandare in fiamme l’intera struttura. Un metodo che a Ostia è frequente, quello che prevede fuoco e intimidazioni ai danni dei gestori delle attività commerciali del Lido. Per quello ora gli inquirenti stanno scandagliando il passato dell’uomo per capire qualche suo possibile legame con le organizzazioni criminali di zona. Una rapina considerata «atipica»: il 40enne avrebbe anche dichiarato di essere in possesso di una pistola che, però, non ha estratto preferendo un vetro di bottiglia rotto. Provvidenziale e immediato è stato l’arrivo dei carabinieri del Gruppo Ostia, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani. Il dispositivo messo a punto per l’estate - come accaduto in questo caso - è tangibile e sta dando ottimi risultati.



GLI ACCERTAMENTI

Altre sei persone, nel week end movimentato di Ostia, sono finite in manette in diverse operazioni portate a termine dai militari. Tra queste, una 47enne e un pregiudicato di 58enne trovati in possesso di marijuana e cocaina. In manette anche un cittadino polacco che aveva fornito false generalità ai carabinieri e una coppia che ha iniziato a dare in escandescenze all’interno della sala d’attesa della caserma dei militari. Infine, arrestato un romeno di 42 anni che ha aggredito gli infermieri mentre lo stavano trasportando in ambulanza in ospedale.

