Esce di casa, si ubriaca, torna a casa e picchia i genitori: arrestato 33enne

E' uscito di casa violando la quarantena, si è ubriacato e quando è rientrato a casa ha scatenato la violenza sui genitori. Protagonista della triste vicenda, un 33enne di Ostia che è stato arrestato l'altra notte dalla polizia del commissariato di Ostia Lido, intervenuta in via delle Baleniere dopo una segnalazione al Nue. Dalla strada si sentivano ancora le forti urla provenienti dal palazzo segnalato.



Senza perdere tempo, gli uomini diretti da Eugenio Ferraro, sono saliti al piano dell'appartamento interessato e, una volta all'interno, si sono precipitati sul terrazzino dell'abitazione dove in quel momento il 33enne stava urlando e spintonando il padre. Nonostante la presenza dei poliziotti, il ragazzo ha continuato con l'atteggiamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del padre e della madre, poco prima già presi a calci e pugni. Gli agenti lo hanno accompagnato in commissariato.



Come fa sapere la polizia, i genitori, con difficoltà, hanno raccontato dei continui atteggiamenti aggressivi del figlio, che continuano da 15 anni, acuiti dalla sua dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA