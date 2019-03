Ostia, quattro arresti e 20 denunce: un uomo era evaso dai domiciliari

Quattro arresti e 20 denunce a Ostia. Nella notte una pattuglia ha fermato una donna per responsabile di furto. È stata proprio la sua affannosa camminata, nel trascinare una grossa borsa sul marciapiede, ad attirare l'attenzione dei militari. Con sé aveva numerosi prodotti rubati da un magazzino nei pressi della stazione ferroviaria Lido Centro. La ladra è stata denunciata e la refurtiva interamente recuperata e restituita al proprietario.

Sempre nel corso della notte, un'altra pattuglia ha riconosciuto in via dell'Idroscalo di Ostia un 41enne di Ostia, che si era illecitamente allontanato dalla propria residenza di piazza Ener Betica dove si trovava ai domiciliari per furto, senza alcuna autorizzazione; arrestato, è stato accompagnato al Tribunale di Roma per l'udienza di convalida.

Roma, arrestate tre ragazze straniere per prostituzione

Ancora i carabinieri hanno arrestato un romeno di 40 anni e una donna peruviana di 65, che avevano portato via diverse confezioni di profumi in un negozio di via Costanzo Casana. Passate le casse senza pagare, sono stati fermati in strada e arrestati per furto e falsa attestazione dell'identità personale a Pubblico Ufficiale.

I carabinieri di Acilia hanno eseguito l'ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Roma riuscendo a individuare e arrestare, in via Lugi Cochetti, un 36enne romeno, per reati contro il patrimonio; l'uomo dovrà scontare una pena di quasi due anni di reclusione. A Ponte Galeria, i carabinieri di Ostia, con la collaborazione di personale della società di gestione dell'energia elettrica, hanno effettuato il controllo di un comprensorio in via Nicola Garrone, già controllato dai militari in quanto ritenuto sede di attività di spaccio e prostituzione.

Nel corso dell'operazione hanno identificato i 16 occupanti degli appartamenti del comprensorio, quasi tutte donne di origine romena, che lì si prostituivano allacciandosi abusivamente a un contatore della rete elettrica. Tutti gli occupanti sono stati quindi denunciati in stato di libertà per furto di energia elettrica e uno di essi, una 27enne già nota alle forze dell'ordine, anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacent,stata trovata in possesso di vari grammi di marijuana e del materiale necessario per confezionare la droga in dosi.

Differente la sorte toccata ai proprietari degli appartamenti, padre e figlio di 75 e 36 anni, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine che, oltre a dover rispondere anche loro di furto di energia elettrica, sono stati incriminati per favoreggiamento della prostituzione. Sempre nell'ambito degli stessi controlli, è stato fermato e controllato anche un 27enne romeno, già noto, che aveva nelo zaino qualche grammo di marijuana e un grosso coltello lungo circa 35 centimetri; denunciato in stato di libertà per porto e detenzione illegale di armi,è stato anche segnalato alla Prefettura di Roma per l'uso personale di stupefacente, mentre il coltello è stato sequestrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA