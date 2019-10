​Ostia, perseguita la ex perché lo ha lasciato: stalker 26enne ai domiciliari

Stalkera l'ex fidanzata, rendendole la vita un'inferno. Un 26enne di Ostia è stato sottoposto agli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. L'uomo, con precedenti, non accettava la fine della propria relazione sentimentale, aveva iniziato a perseguitare l'ex fidanzata rendendole la vita impossibile. I carabinieri della stazione di Ostia hanno sviluppato un'articolata attività investigativa che ha consentito di documentare le ripetute condotte vessatorie e minacciose iniziate nello scorso mese di luglio ai danni della ex compagna. Le indagini hanno portato all'esecuzione del provvedimento cautelare.

LEGGI ANCHE Youma Diakite, la modella perseguitata per mesi da uno stalker: preso un 50enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA