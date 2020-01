Ostia, arrestato pusher 50enne ricercato in tutta Europa per pedopornografia

I carabinieri di Ostia sono riusciti a rintracciare e identificare un 52enne romano, P.P.F. sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità inglesi, per reati inerenti la pornografia minorile e le sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l'uomo a Nuova Ostia dove viveva da tempo durante un controllo in auto. L'arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli. A quanto si apprende i fatti per i quali era ricercato risalirebbero al 2009 quando, proprio in Inghilterra, l'uomo scaricò della musica da internet e dentro una cartella condivisa “finirono” anche due immagini di ragazzini legate al sottobosco della pedopornografia. Durante un controllo domiciliare a seguito della sua attività di pusher vennero alla luce anche quelle immagini. Ma prima del processo P.P.F. si dette alla fuga, tornando a Nuova Ostia. Solo nei giorni scorsi è stato rintracciato.

Ultimo aggiornamento: 17:46

