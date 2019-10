Ostia, forza la porta di un albergo: messo in fuga dal custode, rintracciato e arrestato

Ha forzato la porta secondaria di un albergo e ha provato a introdursi furtivamente all'interno; ma il portiere della struttura si è accorto della sua presenza e ha dato immediatamente l'allarme, costringendo il 32enne alla fuga. Una gazzella dell'Arma, subito accorsa sul posto, è riuscita a rintracciarlo e fermarlo in una zona vicina. Quest'ultimo, vedendosi spacciato, per eludere il controllo ha fornito ai militari le generalità di un'altra persona, ma le forze dell'ordine l'hanno smascherato attribuendogli la giusta identità. L'uomo è stato quindi arrestato e portato al Tribunale Ordinario di Roma per l'udienza di convalida.

Nel corso dei controlli del fine settimana sul litorale, sempre i carabinieri di Ostia ieri sono intervenuti nella struttura dell'ex colonia occupata Vittorio Emanuele III, per uno straniero che beneficia degli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'uomo sottoposto alla misura preventiva non è stato trovato nella stanza dove avrebbe dovuto espiare la pena detentiva. La ricerca è partita subito e i militari l'hanno individuato dall'altra parte dello stabile, proprio mentre cedeva a un cliente alcuni grammi di hashish. Lo straniero è stato quindi denunciato per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Inoltre il cliente è stato segnalato alla Prefettura di Roma per la violazione amministrativa di uso personale di droga.

Ad Acilia, i carabinieri hanno fermato e arrestato un 18enne disoccupato e con precedenti di polizia, trovato in possesso di alcune decine di grammi di hashish e di 65 euro, provento dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

A Casal Palocco, i militari della Stazione locale hanno individuato e arrestato un pregiudicato 49enne. L'uomo, che dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato portato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia. Ancora a Casal Palocco, i carabinieri sono intervenuti all'esterno di un esercizio commerciale, dove un 43enne aveva rubato svariati prodotti, nascondendoli sotto la giacca e allontanandosi senza pagare il conto. La pattuglia ha bloccato l'uomo, che è stato denunciato in stato di libertà. La refurtiva, del valore di qualche centinaio di euro, è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.

I militari di Casal Palocco sono intervenuti ieri mattina, dopo un'accesa lite che ha coinvolto un cittadino indiano, reiteratamente colpito a colpi di catena da un 52enne. Lo straniero ha subito vari traumi alla faccia e alla parte superiore del corpo, per i quali è dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari. I carabinieri hanno acclarato che il tutto è nato dalla pretesa dell'indiano - manifestata al 52enne - del compenso mai riscosso per la sua attività di stalliere (non regolata da alcun contratto di lavoro), svolta da oltre un anno all'interno di una scuderia. Da ciò è nato il diverbio fra i due, degenerato poi nella violenza. La successiva ispezione dei militari nel casale attiguo alla scuderia (utilizzato dall'indiano come dimora) ha consentito di scoprire altri tre connazionali dell'uomo, sprovvisti del permesso di soggiorno. Per il 52enne è scattata la denuncia per lesioni personali, mentre gli altri 3 indiani sono stati invitati a regolarizzare la loro posizione presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA