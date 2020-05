Ostia, accoltellato in strada da alcuni ragazzi: sedicenne in ospedale

Un colpo secco con il coltello e il ragazzo è crollato a terra. Un ragazzo di 16 anni è stato soccorso nella tarda serata di ieri in via delle Azzorre a Ostia e portato in ospedale per una ferita d'arma da taglio al gluteo. A quanto ricostruito dalla polizia il giovane stava camminando insieme a un gruppo di coetanei quando è stato raggiunto da altri ragazzi che, senza alcun motivo apparente, lo hanno ferito. Sul posto i poliziotti del commissariato Ostia. Sembra che il ragazzo non conosca gli aggressori.

