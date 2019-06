Ostia, accoltellato per difendere la fidanzata dal rapinatore: tutti e tre arrestati per rissa

L'uomo è a terra, accoltellato,vicino la sua fidanzata. Questo trovano gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti insieme agli uomini del reparto prevenzione crimine arrivate in via Mare di Tasman a Ostia, per un tentativo di rapina con accoltellamento. L'uomo aggredito è C.M. 27 anni, vicino a a lui la compagna che dichiara ai poliziotti di aver subìto un tentativo di rapina nel cortile interno del suo condominio: un uomo con una camicia bianca l'aveva aggredita per strapparle la borsa.



Per questo era intervenuto il suo compagno per difenderla ma era stato colpito dall'aggressore con un coltellino, e a sua volta la donna per difendere il compagno aveva aggredito il ladro. Nel frattempo un altro condomino aveva consegnato ai poliziotti un cellulare trovato nel cortile, denunciando un'altra versione della rissa tra il 27enne, la sua compagna e un altro uomo. Il cellulare risulta intestato a M.D.R. di 34 anni, rintracciato nella sua abitazione all'interno del condominio. Il ferito è stato soccorso e mefdicato in ospedale. Alla fine tutti e tre i protagonisti della rissa hanno continuato a insultarsi nel commissariato Lido, poi sono stati arrestati per rissa aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA