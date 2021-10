Ostia, 72enne muore per arresto cardiaco sul treno Roma-Lido

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 10:56

Tragedia sul treno Roma-Lido dove un uomo di 72 anni è morto per arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimare l'anziano da parte del 118. È quanto è andato in scena, sotto gli occhi degli altri passeggeri, poco dopo le 9 di stamattina (9.15 si legge su AdnKronos) sul treno che percorre la tratta Ostia verso Roma. Il 72enne ha accusato il malore all'altezza della stazione di Ostia Antica. Immediato l'allarme tra i viaggiatori, il macchinista ha fermato la marcia. I soccorsi del 118 giunti dall'ospedale Grassi, hanno raggiunto il luogo indicato provando a rianimare l'anziano passeggero ma non c'è stato nulla da fare nonostante il massaggio cardiaco. Sul posto anche la polizia di Stato.

Al momento il transito dei treni è interrotto nel tratto tra le stazioni di Lido Centro ed Acilia in entrambe le direzioni.