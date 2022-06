Orologi rubati a Fiumicino: ladro entra in un ristorante e scappa con un Richard Mille da 1 milione e mezzo di euro e un Rolex da 20mila

Il bottino è di quelli enormi, che probabilmente neanche il ladro avrebbe mai immaginato. Oggi intorno alle 14.30 un uomo è entrato in un ristorante di Fiumicino di via di Torre Clementina armato di pistola e ha rubato due orologi di lusso. Un Richard Mille da 1,5 milioni di euro e un Rolex da 20mila. Poi è scappato dopo aver raccolto anche dei contanti a bordo di uno scooter facendo perdere le sue tracce. I due cronografi appartenevano a imprenditori romani, clienti del locale. Indagini in corso da parte del commissariato locale di polizia.