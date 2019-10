Rapinatori di orologi di lusso in azione. In due ore, due colpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fenomeno delle rapine ai passanti per strappargli dal polso l’orologio prezioso è purtroppo molto comune a Roma. Ma giovedì sera, c’è stata un’impennata di questo tipo di colpi. Alle 17.30, due individui con i caschi integrali su una moto nera hanno sfilato lungo via Niccolò Tartaglia, nel cure dei Parioli, poco distante dalle Ambasciate del Venezuela e della Romania. Su un tratto di marciapiede camminava un albergatore di 38 anni e non pensava affatto che in pochi secondi sarebbe diventato la vittima dei banditi.I due sono scesi dalla moto, l’hanno malmenato e minacciato di morte. Poi gli hanno strappato dal polso un orologio dal costo di migliaia di lire e sono fuggiti. Alle 20.30, due individui su una moto nera hanno ripetuto la stessa rapina nei confronti di un passante in piazza Santa Maria Liberatrice, a Testaccio. Anche in questo caso sono spariti con l’orologio prezioso della vittima. Per gli investigatori non è da escludere che si sia trattato degli stessi rapinatori