Un maxi tamponamento con cinque auto coinvolte e un morto. È il bilancio del tragico incidente che si è registrato ieri mattina sul viadotto dell'Aeroporto di Fiumicino. A perdere la vita, Orlando Galimberti, attivista del Pd ed ex dipendente di una società privata. Avrebbe compiuto 65 anni il prossimo agosto e da pochissimo era andato in pensione. «Sto sistemando casa a mia figlia e mi godo i nipotini», aveva confidato ad alcuni amici soltanto pochi giorni fa. Ieri, il violento impatto che gli è costato la vita. Tutto è accaduto poco prima di mezzogiorno.

La carambola è avvenuta sul ponte che collega Ostia all'aeroporto di Fiumicino; alcune vetture da quanto ricostruito finora dalla polizia - erano ferme al semaforo prima della svolta sul cavalcavia, oggetto di restrizioni al traffico in attesa dei lavori di consolidamento dell'infrastruttura. Galimberti era a bordo della quarta macchina, in coda, quando si è verificato lo scontro: per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre gli agenti di Polizia locale per tutti i rilievi del caso, è intervenuta anche l'eliambulanza. Ogni soccorso è stato, purtroppo, vano: troppo gravi le ferite riportate dal 65enne, le cui condizioni sono apparse sin da subito disperate. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I SOCCORSI

L'eliambulanza, una volta atterrata, non è ripartita. Trasportata in ospedale in codice rosso, la moglie, anche lei in auto: è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. In auto anche la figlia. A piangere Orlando Galimberti, 65 anni, l'intera comunità di Ostia, dove abitava con la moglie, sposata 36 anni fa. Orlando, ingegnere, manager pensionato, era un attivo del Pd ed è stato artefice di innumerevoli iniziative sociali. A lui si deve la nascita di Insieme per lo sport, associazione che negli anni Novanta ha riunito decine di società sportive, grazie alla quale si deve la realizzazione del Punto verde qualità Parco Canale dello stagno.

Sempre Galimberti è stato l'ideatore della Festa dello Sport, iniziativa che ogni anno da oltre venti anni propone il meglio delle attività agonistiche e didattiche locali. Molto note a Ostia anche la moglie, Carla Calabrese, che per tanti anni ha lavorato presso il X Municipio e la figlia Sara, cantante e artista che ha partecipato nel 2007 al festival di Sanremo. Una vita politica spesa prima nel Pci, poi nei Ds e infine nel circolo Pd di Ostia centro, dove ricopriva l'incarico di tesoriere.

IL CORDOGLIO

In tanti hanno espresso il loro cordoglio: dal sindaco di Fiumicino alla presidente del X Municipio. L'incidente ha avuto inevitabili le ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa in direzione dell'Aeroporto di Fiumicino e la circolazione rallentata per parecchie ore in direzione Ostia.

