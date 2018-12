Roma, metro e bus: gli orari per vigilia, Natale e Capodanno

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

può essere quel periodo dell'anno bellissimo per luci, regali e abbuffate, ma difficilissimo per il, specialmente della. Per cercare di non farsi trovare impreparati dall'Atac, ecco ilLa vigilia di Natale vedrà i bus di Atac e RomaTpl, le metropolitane e le linee ferroviarie cittadine interrompersi il servizio pubblico dalle 21, per poi riprendere a mezzanotte con la rete di autobus notturni.Sia le linee Atac che quelle operate da RomaTpl saranno attive dalle 8:30 fino alle 13 e dalle 16:00 alle 21:00. C'è una novità rispetto al passato: per la prima volta infatti il pomeriggio di Natale sarà attiva anche la linea ferroviaria Roma-Lido, oltreché la tratta urbana della Roma-Viterbo. Attiva già dal mattino invece la Centocelle-Termini. Dalla mezzanotte servizio regolare con i bus notturni.Santo Stefano regolare, almeno per il servizio pubblico della Capitale.Capodanno a servizio pieno per il trasporto pubblico di Roma, comprese le linee ferroviarie cittadine. Le metropolitane della Capitale inizieranno il servizio regolarmente alle 5:30 del mattino del 31 dicembre, per concluderlo alle 3:30 del 1° gennaio. Stesso orario per le ferrovie Flaminio-Montebello, Roma-Lido e Roma-Viterbo, mentre la Centocelle-Termini fermerà i convogli alle 21. Per quanto riguarda la rete di superficie solo le linee 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e "H" prolungheranno il servizio sino alle 3 e mezza del mattino, mentre le altre si fermeranno alle 21. Alla fine del servizio, entreranno in servizio le linee notturne, che continueranno a trasportare i viaggiatori fino alle 8: da quel momento riprenderà il normale servizio festivo.Atac e RomaTpl dalle 8 cominceranno il regolare servizio festivo.