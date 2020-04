Open week, dal 14 al 21 aprile in diretta sul web il #FestivalUnicatt dell’orientamento e della cultura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 14 al 21 aprile va in scena l’Open Week dell’Università Cattolica, un’intera settimana streaming dedicata alla presentazione dei 57 corsi di laurea magistrale delle 11 facoltà. Un vero e proprio #FestivalUnicatt dell’orientamento e della cultura dove ogni giorno, alle ore 11 e alle ore 16, andranno online sui canali social due dirette giornaliere dedicate all’offerta formativa di ciascuna facoltà, accompagnate da video e talk live.Ad aprire martedì 14 aprile il #FestivalUnicatt saranno le presentazioni dei corsi magistrali di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (ore 11) e di Scienze matematiche, fisiche e naturali (ore16). Con i rispettivi presidi Elena Beccalli e Maurizio Paolini saliranno sul palco studenti e alcuni testimoni del mondo professionale laureati in Cattolica.Mercoledì 15 aprile sarà poi la volta delle presentazioni di Economia e Giurisprudenza e di Scienze agrarie, ambientali e alimentari, del campus di Piacenza, con i presidi Anna Maria Fellegara e Marco Trevisan; giovedì 16 aprile di Economia e Lettere e filosofia con i presidi Domenico Bodega e Angelo Bianchi; venerdì 17 aprile di Scienze della formazione e di Psicologia con i presidi Luigi Pati e Alessandro Antonietti; lunedì 20 aprile di Scienze politiche e sociali e di Scienze linguistiche e letterature straniere con i presidi Guido Merzoni e Giovanni Gobber; martedì 21 aprile di Medicina e chirurgia, campus di Roma, con il preside Rocco Bellantone.Tutte le presentazioni saranno seguite da un talk live, in programma alle 18, che ha l’obiettivo di analizzare le problematiche dell’attualità, a partire dalla multidisciplinarietà che da sempre caratterizza l’Università Cattolica. Così anche grazie all’aiuto di ospiti sempre nuovi si entrerà “nel cuore della realtà” e della complessità che viviamo in questi giorni, offrendo una chiave di lettura dei possibili scenari che si apriranno dopo questa emergenza sanitaria. Tra i relatori, solo per citarne alcuni, i docenti della Cattolica Fausto Colombo, Giuseppe Lupo, Emanuela Confalonieri, Pier Cesare Rivoltella, Massimo Scaglioni, Damiano Palano, il presidente del consorzio Parmigiano reggiano Nicola Bertinelli, i giornalisti Giuliana Grimaldi e Matteo Prati. Questi invece i titoli dei talk virtuali: Il mistero degli algoritmi nel cuore della realtà: perché e a che cosa servono (14 aprile); Il nuovo sviluppo e la sostenibilità nel cuore della realtà (15 aprile); La nuova casa comune nel cuore della realtà (16 aprile); I nuovi soggetti nel cuore della realtà (17 aprile); I nuovi mondi nel cuore della realtà (20 aprile). Chiuderà il ciclo dei talk live il WebinCatt di venerdì 21 aprile, in programma sempre alle 18 e dal titolo Ripartire con l’Europa. Promosso dalla community Alumni dell’Università Cattolica, sarà moderato dal pro rettore vicario dell’Ateneo e presidente Alumni Antonella Sciarrone Alibrandi.Ciascuna giornata sarà poi arricchita dalla messa in onda in anteprima di 10 video sul tema “The Day after Covid-19” che, con protagonisti alcuni docenti dell’Ateneo, analizzano l’attuale crisi legata alla diffusione del Coronavirus cercando di capire che cosa ci lascerà questa fase critica e la lezione da apprendere per gestire al meglio quella successiva al lockdown.Nei sei giorni di #FestivalUnicatt saranno condivisi video con il tour virtuale delle sedi, le fotostorie delle attività didattiche, e non solo, che caratterizzano la vita accademica e culturale dei cinque campus dell’Ateneo. Per non perdere gli appuntamenti: gli hashtag ufficiali #eCatt, #FestivalUnicatt e #OpenWeekUnicatt.