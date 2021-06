Open Day Astrazeneca nel Lazio (9-13 giugno), da domani al via le prenotazioni: fasce d'età, orari e come funziona

Nuovi Open Day Astrazeneca nel Lazio. Da mercoledì 9 a domenica 13 giugno tutti i maggiori di 18 anni d’età (nati nel 2003 e anni precedenti) potranno partecipare all’Open Week dedicato al vaccino vettoriale ango-svedese. Le prenotazioni iniziano da domani alle 15:00 sull'app UFirst: sistema che prevede la possibilità di fissa un apputamento si attraverso l'applicazione che il sito.

Come prenotare il vaccino su Ufirst

Per prenotare il vaccino sull'app UFirst è necessario prima effettuare il download sul proprio cellulare. Basta collegarsi al sito della piattaforma e scaricare l'applicazione disponibile sia sull'App Store che su Google Play. Una volta effettuato l'accesso, si potrà poi scegliere la propria città (Roma) e individuare il centro vaccinale dove poter fissare l'appuntamento per l'iniezione. Dopo aver selezionato l'hub, appare poi un menù a tendina dove è consentito scegliere l'orario della vaccinazione. A quel punto apparirà il ticket virtuale, un numero (come quello che si riceve alle Poste quando si va in fila) da presentare il giorno scelto insieme alla tessera sanitaria. Ticket che sarà anche necessario far vedere in caso di controllo delle forze dell'ordine se la vaccinazione è oltre il coprifuoco.

Chi si può prenotare

Gli over 18 avranno la possibilità di prenotare il vaccino per l'Open Week Astrazeneca del 9-13 giugno. Sono i nati dal 2003 in poi, ovvero i maggiorenni, che così avranno la possibilità di ottenere la prima dose del farmaco anglo-svedese nei cinque giorni dedicati alle vaccinazioni del prossimo mese. Un'opportunità per avere anche il Green pass, il certificato che consentirà di poter viaggiare e partecipare ad eventi e spettacoli, visto che probabilmente si potrà ottenere già dopo una sola iniezione. Quando il richiamo? Sarà indicato dal centro vaccinale e sarà intorno alla fine di agosto, dal momento che devono passare 77 giorni (11 settimane) tra una dose e l'altra.

Quale vaccino

Il vaccino somministrato negli Open Day del 2, 3, 4, 5 e 6 giugno sarà Astrazeneca, che ora è stato riconosciuto con il nome di Vaxzevria. Non c'è nessun divieto di somministrare questo tipo di farmaco agli under 60, ma solo una raccomandazione dell'Ema. Sarà il medico del centro vaccinale dove si è prenotato che, durante il triage prevaccinale (ovvero nel colloquio prima dell'iniezione), valuterà eventuali incompatibilità con il singolo paziente



Centri vaccinali Open week

Di seguito la lista dei centri che hanno somministrato i vaccini nei precedenti Open Day. Ma se ne aggiungeranno altri per l'Open Week, saranno in tutto 50.

ASL ROMA 1

Stazione Termini , Piazza dei Cinquecento - Roma, sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00

, Piazza dei Cinquecento - Roma, sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00 Cupa George Eastman, V.le Regina Elena, 287 B - Roma, sabato e domenica, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 24.00

Hub Acea , Via delle Cave Ardeatine, 36 - Roma, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

, Via delle Cave Ardeatine, 36 - Roma, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00 Ospedale Cristo Re, via delle Calasanziane 25, domenica, dalle ore 08.00 alle 20.00

Ospedale Sant'Andrea Via di Grottarossa, 1039 - Roma, sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

ASL ROMA 2

Struttura NUVOLA (EUR), Via Asia, 40 - Roma, sabato e domenica, dalle 20.00 alle 24.00

Cecchignola, Viale del'Esercito - 00143 Roma, domenica dalle 9.00 alle 19.00

Centro Anziani Portonaccio Via Filippo Meda, 147 - Roma sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

La Vela Di Calatrava - Ptv Viale dell'Archiginnasio - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

Centro vaccinale CESA Campus Via Alvaro Del Portillo 5 - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00

ASL ROMA 3

Polo Natatorio Ostia, Via delle Quinqueremi, 100 - Ostia (Roma), sabato e domenica, dalle 20.00 alle 23.00

ASL ROMA 4

Centro Vaccinale Rignano Flaminio, Via dell'Aquila Montelarco, snc - Rignano Flaminio (Roma), sabato e domenica, dalle 8.30 alle 23.00

Drive-in Porto Civitavecchia, L.go della Pace Civitavecchia (Roma), sabato e domenica dalle 08.30 alle 23.00



ASL ROMA 5

Valmontone Outlet, Via dei Lecci - Valmontone, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 24.00

Scuderie Estensi Piazza Giuseppe Garibaldi snc - Tivoli (Roma) sabato e domenica sabato dalle 15.00 alle 22.00 - domenica dalle 09.00 alle 22.00

ASL ROMA 6

Casa della Salute di Villa Albani, Via Aldobrandini, 32 - Anzio, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Casa della Salute di Rocca Priora, Via Malpasso d'Acqua - Rocca Priora, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00

Ospedale Regina Apostolorum, Via S. Francesco d'Assisi, 50 - Albano (Roma) sabato e domenica dalle 08.30 alle 14.30

Casa di cura Villa delle Querce Via delle Vigne, 19 - Nemi (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 15.00

Casa di cura S.Raffaele Via S.Silvestro, 67 - Montecompatri (Roma) sabato e domenica dalle 08.00 alle 18.00

ASL FROSINONE

PSC Components, Via Casilina, Km 90.200 - Torrice (Frosinone), sabato e domenica, dalle 16.00 alle 20.00

Centro Diagnostico - Arce Via Casilina Nord, Km111,700 (Frosinone) sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00

Rsa Villa degli Ulivi Via Tascitara - Sant'Elia Fiume Rapido (Frosinone) sabato dalle 08.30 alle 13.00

ASL LATINA

Amministrazione provinciale, Via Olivastro Spaventola - Formia (Latina), sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Teatro San Francesco, Via dei Cappuccini, 36 - Latina ,sabato e domenica, dalle 19.00 alle 24.00

Ospedale S.G. Di Dio Via S. Magno, 5 - Fondi (Latina) sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00

ASL RIETI

Caserma Verdirosi, Piazza Beata Colomba - Rieti, sabato e domenica, dalle 8.00 alle 22.00



ASL VITERBO