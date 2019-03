Genzano di Roma, il Comune mette on-line il nuovo portale istituzionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È online il nuovo portale istituzionale del Comune di Genzano, accessibile da pc, smartphone e tablet, all'indirizzo http://www.comune.genzanodiroma.roma.it. «Completamente rinnovato nella veste grafica, nella tecnologia e nello stile comunicativo, il sito è stato realizzato grazie alla collaborazione con Capitale Lavoro, società della Città metropolitana di Roma Capitale, ed è stato redatto secondo le nuove linee guida dell'Agid. Il portale è stato presentato nella Sala Consiliare del Comune alla presenza del Sindaco Daniele Lorenzon, del Segretario comunale, del presidente del Consiglio di Amministrazione della società Capitale Lavoro Antonella Gobbo e del Dirigente dell'area Innovazione della medesima società in Maurizio Apicella.Genzano di Roma si aggiunge così alla famiglia dei Comuni dell'area della Città metropolitana che già utilizzano la nuova piattaforma web. Questo modello comunicativo unificato si avvia a imporsi come un vero e proprio standard. L'utente, acquisendo familiarità col modello, può riconoscere (e riconoscersi) nelle parole chiave e nei servizi, a prescindere dal portale consultato. In questo modo è il cittadino stesso, nel suo rapporto quotidiano con le istituzioni che operano sul suo territorio, a conseguire una nuova identità: quella di cittadino metropolitano. Rispondere in maniera diretta alle necessità dell'utente è lo scopo principale della nuova alberatura del sito, che non ricalca, come in passato, la semplice organizzazione degli uffici del Comune. «Il sito - scrive l'amministrazione di Genzano - attraverso la nuova filosofia comunicativa diventa una porta aperta capace di mettere in stretta connessione le persone e le istituzioni pubbliche».