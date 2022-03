Omicron, la mappa dei contagi a Roma: dall'Aurelio al Prenestino così corre il virus

Lazio in testa con il + 6.487. Seguito dalla Campania, + 5.190 e Sicilia, + 4.803: così torna a correre il Covid. Aumentano dunque i contagi e il Lazio è la regione con il numero più alto di positivi in un solo giorno. Secondo i dati raccolti, la variazione rispetto al giorno precedente è pari al + 0.56%. Ancora: la percentuale tra contagi e tamponi è al 6,21%. Una ripresa dunque del virus dopo l'impennata, spina dalla variante Omicron, che tra dicembre e gennaio ha registrato un'impennata di nuovi positivi. In questo caso ad accelerare la corsa, è la sottovariante Omicron: Omicron BA.2 (Omicron 2).

Da quanto accertato fin qui dagli studiosi, una variazione molto più contagiosa della precedente che però, non comporta sintomi più grave rispetto alla precedente. A Roma la Asl in cui si è registrato il più alto numero di casi è la 1 - tra i municipi XIII (Aurelio), XVII, XVIII, XIX e XX - con 1.126 nuovi positivi in un solo giorno. Seguita dalla 2 - municipi V, VII e VIII- con 1.095 e la 3 - municipi VI, IX, XI e XII - con 772 casi. Massima attenzione per la rete ospedaliera dove però il numero dei nuovi ricoverati è ancora più che contenuto: sabato i reparti ordinari hanno segnato 11 malati in più e le terapie intensive 2 malati in più.

