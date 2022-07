Mercoledì 13 Luglio 2022, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 07:30

Li hanno incrociati al bancone del bar mentre prendevano un caffè. Oppure in fila alla cassa del market o nei giardinetti del quartiere a spasso con il cane. Sono i positivi del Covid che non rispettano la quarantena, pizzicati dai farmacisti che lanciano l'allarme. «Gli consegniamo il referto dopo il tampone positivo e il giorno dopo li vediamo in giro. Li riconosciamo anche perché noi farmacisti abbiamo un rapporto costante e continuo con i nostri pazienti» segnala Claudia Passalacqua consigliera di Federfarma Roma e presidente della Assifar. Avvistati dai farmacisti e richiamati all'ordine: «Più che sollecitarli a rispettare le regole non possiamo fare, la situazione è molto delicata sia per l'aumento della richiesta che per l'aumento dei positivi. E potrebbero essere molto più alti perché, ricordiamo, ci sono anche i tamponi fai da te» aggiunge Passalacqua. I numeri dei test per le auto diagnosi sono infatti raddoppiati. Nel mese di giugno le mille croci verdi, ne hanno venduti circa cinque mila. Il doppio rispetto a maggio. Tuttavia: «Il tracciamento ormai è saltato - conclude la presidente Assifar- siamo molto preoccupati perché incontrare i positivi in giro per il quartiere significa far correre a tutti altissimi rischi. Si tratta chiaramente di chi ha sintomi lievi e quindi non hanno la reale percezione di quanto sia pericoloso un comportamento così poco responsabile».

NUOVE MISURE

Intanto la Regione Lazio accelera sulle quarte dosi del vaccino anti Covid. Dopo l'ok dell'Ema arrivato lo scorso lunedì, la dose booster sarà destinata agli over 60 e ai pazienti fragili.

Con le prenotazioni aperte dal 14 luglio. Nella rete sanitaria per le somministrazioni sono stati inclusi anche i medici di medicine generale e le farmacie. Le croci verdi dovranno quindi attrezzarsi e riattivare la procedura che era stata, in alcune strutture, sospesa per la richiesta sempre più esigua di somministrazioni e test. Nei prossimi giorni perciò, sempre nelle farmacie, verranno riattivati anche i drive - in.

Le strutture esterne che erano state allestite con l'aumento di richieste per tamponi ( e vaccini). Nelle ultime due settimane infatti, come conferma Federfarma, il flusso e i pazienti sono raddoppiati. La media è di circa 100 tamponi processati al giorno.