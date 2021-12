Omicidio a Roma, ucciso a 30 anni a colpi di pistola: il cadavere nell'androne di un palazzo a Primavalle

Omicidio a Roma. Un 30enne è stato ucciso stamattina a colpo di pistola in un palazzo un via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, alla periferia della Capitale. Almeno tre i colpi con i quali è stato ucciso.

Roma, cadavere ripescato dal Tevere sotto ponte Cavour: il giallo degli abiti eleganti

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, cadavere ripescato dal Tevere COLD CASE Mohamed Sow scomparso 20 anni fa, trovati i resti

Omicidio a Roma, ucciso a 30 anni a colpi di pistola

Si tratta di un cittadino romeno pluripregiudicato. È stato trovato nell'androne del palazzo, accanto all'ascensore. Sono in corso indagini della polizia. L'uomo è stato trovato poco dopo le 8, a terra sporco di sangue, vicino al vano ascensore, come se la vittima stesse entrando. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri. Sono stati trovati tre bossoli sul pavimento.