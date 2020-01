Roma, paga 500 euro per far uccidere il marito in Romania

Ultimo aggiornamento: 09:20

Per lei, la vita di suo marito valeva poco più di 500 euro. È questa la cifra che, 31 anni, romena, avrebbe pagato per uccidere, imprenditore romano, 63 anni, suo compagno da 12 anni: la sera del 30 dicembre, Nicoleta avrebbe assoldato l'amante e un amico per assassinarlo.Poi, avrebbe chiamato la polizia inscenando un incidente. Il raid era stato violentissimo: George Andrei Utanasu e Adria Bogdan Chirvasuta si sono presentata a casa di Monaco e lo hanno massacrato con calci, pugni e con una spranga. È successo nel piccolo comune di Buciumeni, poco meno di cinquemila abitanti nel sud della Romania. La mandante e i due aggressori, entrambi ventenni, sono stati arrestati. E la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pm Eugenio Albamonte. I fatti sono stati comunicati agli inquirenti ieri dall'ambasciata italiana in Romania. I FATTIIl raid è avvenuto il 30 dicembre. Monaco era appena tornato a casa, alle 22,30. Utanasu e Chirvasuta lo avevano seguito e, poi, lo avevano aggredito. Lo avrebbero prima stordito con dei colpi in testa e in faccia e poi lo avrebbero finito con le bastonate. Il sessantatreenne non aveva avuto scampo: era morto in poco tempo a causa delle ferite gravissime. Nicoleta, a quel punto, sarebbe tornata a casa e avrebbe inscenato un incidente domestico. Aveva chiamato la polizia e aveva detto di essere appena rientrata e di avere trovato il cadavere del marito. Le ferite sul corpo della vittima hanno però insospettito gli inquirenti. E, in effetti, dalle indagini è emersa un'altra storia.IL PAGAMENTOLa donna era legata a Monaco da quando aveva 19 anni, si erano conosciuti in Italia. Ma quel matrimonio si era incrinato da tempo: Nicoleta aveva una relazione con Utanasu e, secondo gli investigatori, avrebbe deciso di togliere di mezzo il marito. Avrebbe assoldato i due killer, pagandoli circa 2.500 lei, poco più di 500 euro. E loro sarebbero entrati in azione. Le indagini della polizia romena sono state velocissime: i tre sono stati arrestati il giorno successivo all'omicidio, il 31 dicembre. «Non lo volevamo uccidere, eravamo ubriachi», hanno raccontato ai poliziotti i due ventenni che, per l'accusa, avrebbero commesso il delitto su commissione. Resta da accertare il movente. Il sospetto è che si tratti di un omicidio passionale: forse, Monaco aveva scoperto la relazione della moglie e non era disposto a tollerarla.