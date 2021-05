Omicidio Cerciello, sentenza tra stasera e domani: per Elder e Hjort chiesto ergastolo

I giudici della Prima Corte d'Assise di Roma sono entrati in camera di consiglio nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega che vede imputati due ventenni americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. La Procura ha chiesto la condanna all'ergastolo.

Omicidio Vannini, per i Ciontoli è la prima notte in cella. Antonio: «Posso stare con mio figlio?»

APPROFONDIMENTI BLITZ DEL CARABINIERI Smantellata piazza di spaccio di cocaina in provincia di Perugia. In... GIULIANOVA «Non ce la faccio più» e tenta di buttarsi dal... TERNI Torna da Roma con la cocainanascosta nel retto, arrestatoinsieme... ADNKRONOS 'Ndrangheta, maxi operazione 'Platinum-Dia': arresti in Italia,... IL DELITTO Copertino, ucciso a colpi di pistola un maresciallo dei carabinieri

I FATTI - La notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019 il vicebrigadiere Rega moriva a pochi passi da piazza Cavour, dopo aver ricevuto undici coltellate sui fianchi. Ad essere accusati dell'omicidio sono due giovani statunitensi: Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, prelevati mentre si trovavano nella loro camera all'hotel Meridien di Roma, a pochi passi dal luogo del delitto. Elder confessò di aver accoltellato Cerciello Rega. Neigiorni precedenti erano stati accusati dei nordafricani per l'omicidio del vicebrigadiere.

Dj modenese morto in Francia, si indaga per omicidio: sospettata la compagna

LA SENTENZA - Il 6 marzo il pm aveva chiesto l'ergastolo per i due cittadini statunitensi colpevoli per l'omicidio del vicebrigadiere. Ora forse si è arrivati ad una svolta: in aula presenti i familiari del militare ucciso nel luglio del 2019, tra cui la moglie Rosa Maria Esili ma la corte non ha ancora dato orario sulla sentenza, che potrebbe arrivare in tarda serata o domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA