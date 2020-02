Olimpico, per Roma-Bologna oggi i nuovi ingressi: ecco il test per gli Europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un modello utilizzato solitamente durante gli incontri organizzati dalla Uefa o dalla Fifa in occasione dei mondiali di calcio e per la prima volta verrà testato oggi all'Olimpico dove si gioca Roma-Bologna, l'anticipo alle 20.45 che apre la 23ª giornata di serie A. Si inaugura il nuovo piano per il prefiltraggio, una innovativa procedura che ha l'obiettivo di ridurre i tempi di attesa dei tifosi e snellire l'accesso allo stadio. Quella di oggi sarà una prova generale della nuova procedura di ingresso che sarà applicata in occasione delle partite dei Campionati Europei di Calcio 2020.CONTROLLI ACCURATIIl prefiltraggio generalmente effettuato alla barriera con i cancelli bianchi, viene in pratica arretrato di qualche metro. Ai lati dell'Obelisco, in piazza Lauro de Bosis, già ieri era iniziata l'installazione di 56 canali di ingresso: si tratta di cancelli mobili alti 1,20 metri. Sono disposti alla sinistra e alla destra dell'Obelisco. Ed è qui che dalle 18.30 avverranno i controlli per il prefiltraggio: gli steward quindi eseguiranno le consuete verifiche sui documenti, sui titolo di accesso ed effettueranno il cosiddetto il pat down, ossia il controllo di borse e oggetti.Si tratta delle verifiche che normalmente avvengono al passaggio delle barriere fisse di prefiltraggio poste immediatamente dopo. Il nuovo piano consente di triplicare il numero dei varchi di ingresso e quindi porterà a uno snellimento dei tempi di ingresso. Effettuato il passaggio attraverso i 56 canali di accesso, infatti, il pubblico potrà proseguire verso i consueti cancelli senza ulteriori controlli in fase di prefiltraggio.I TORNELLIArrivati ai tornelli, quindi, dopo aver obliterato, si svolgeranno le consuete verifiche. Le misure sono state definite dalle forze dell'ordine in accordo con l'As Roma. Si tratta di un test, quindi, e i tecnici dovranno verificare cosa accadrà oggi. Anche la scelta dell'altezza dei cancelli non è casuale: sono bassi, non invasi e danno meno l'idea di un muro, facilitando quindi anche psicologicamente l'afflusso. Le perquisizioni come sempre avverranno sotto la vigilanza del personale delle Forze dell'Ordine presente sul posto.LA VIABILITÀIl match inizierà alle 20,45 i cancelli saranno aperti alle 18.30. Sono attesi circa 32 mila spettatori. Come sempre sarà vietato l'uso di bottiglie e contenitori di vetro nell'area dello stadio Olimpico.RIMOZIONI E DIVIETICinque ore prima dell'inizio del match è previsto lo sgombero di auto e cassonetti da viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio,via Svezia, via Norvegia e via Dorando Pietri, piazzale Clodio e largo Livatino.Scatterà il consueto piano della viabilità con il divieto di fermata su piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli viale della Macchia della Farnesina, piazzale Maresciallo Diaz, lungotevere Maresciallo Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico,viale Edmondo de Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, lungotevere Maresciallo Cadorna, viale Antonino di San Giuliano, via Giuseppe Volpi, via Colli della Farnesina, Ponte Duca D'Aosta.Il piano messo a punto dai vigili e dalle forze dell'ordine prevede il divieto di fermate in una ventina di strade tra cui piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale Maresciallo Diaz, lungotevere Maresciallo Diaz, viale dello Stadio Olimpico e via Colli della Farnesina.