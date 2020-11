Roma, incendio nello sfasciacarrozze: colonna di fumo sull'Olimpica. Disagi per il traffico

Un incendio è divampato, poco prima di mezzogiorno di oggi domenica 29 novembre, in uno sfasciacarrozze a ridosso dell'Olimpica, all'altezza dell'Acqua Acetosa. Una alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

Roma, incendio in una villetta alla Giustiniana: muore una donna

Disagi per la circolazione e circolazione bloccata sulla Roma Viterbo. Il rogo sarebbe divampato in via Foce dell'Aniene, nell'area vicina a dove la scorsa estate venne distrutta la baraccopoli dei rom. Sul posto vigili del fuoco e vigili.

APPROFONDIMENTI IL CASO Roma, campo rom Olimpica: sequestrata l'area della discarica. Ad... LA DENUNCIA Settecamini, l'ennesima discarica prende fuoco. «Siamo...

Intanto Luceverde segnala che su via del Foro Italico il traffico rallentato nel tratto compreso tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione Tor di Quinto

Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA