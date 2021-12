Obbligo mascherine all'aperto e Ffp2 (raccomandate) su bus e metro dal 23 dicembre: in arrivo ordinanza della Regione Lazio

La Regione Lazio è pronta alla stretta anti contagio, anche per far fronte all'avanzata della variante Omicron. Dal 23 dicembre verrà predisposto, attraverso un'ordinanza in arrivo, l'obbligo di mascherine all'aperto e una raccomandazione di utilizzare mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici.

Mascherine, l'ordinanza della Regione Lazio

«L'ordinanza che sta predisponendo la Regione Lazio prevede l'obbligo di mascherina all'esterno. Per i passeggeri del trasporto pubblico raccomandiamo l'uso delle mascherine Ffp2 che danno maggiore protezione». Lo precisa l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Dunque al momento l'ordinanza non indicherà il tipo di mascherina ma l'obbligo di indossarla all'esterno e la raccomandazione di usare le Ffp2 sui bus» dove sono già obbligatorie, aggiunge. L'ordinanza entrerà in vigore il 23 dicembre e avrà la durata di un mese.