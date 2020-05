Cinema Palazzo, strisce blu "liberate" dal Comune per pochi minuti: gli abusivi le rioccupano

Hanno liberato stamattina le strisce blu, occupate ormai da quasi 9 anni, ma soltanto per pochi minuti. Perché gli abusivi dell'ex cinema Palazzo, in piazza dei Sanniti, a San Lorenzo, si sono subito ripresi le fioriere, usate per "blindare" l'area, contro la volontà del personale comunale inviato sul posto. Nessun momento di tensione: il personale non ha opposto alcuna resistenza - del resto era assente la forza pubblica - e gli occupanti hanno potuto ripristinare l'abuso, sottraendo le fioriere dal camion di proprietà municipale.



Le fioriere sul camion del Municipio II

Una vicenda che si trascina da anni e che riguarda circa 10 strisce blu, di fatto sequestrate e sottratte alla cittadinanz: in questo spazio vengono organizzati convegni, incontri e feste (ovviamente senza i permessi del caso). E' stata la proprietà del cinema, la Area Domus, a scrivere al prefetto, al comandante dei vigili, Antonio di Maggio, e al Comune, chiedendo il ripristino della legalità. I residenti sono di fatto costretti a parcheggiare a ridosso dell’area sequestrata, in divieto di sosta, rischiando, ogni giorno, di essere multati. Perché in questa zona, il rispetto della legalità non vale per gli occupanti del Cinema Palazzo.

