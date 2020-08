Nuova segnaletica, chiuso il sottovia del Muro Torto tra venerdì e sabato

Chiuso nella notta tra venerdì 21 e sabato 22 agosto il sottovia di via Ignazio Guidi per il restyling alla segnaletica. Quello che collega, passando per piazzale Flaminio e il Muro Torto , il Centro della città a quartieri come il Nomentano o la zona del Policlinico.Dalle ore 22 del 21 agosto alle ore 06 del 22 sarà vietato transitare per il sottovia in direzione Corso d'Italia, comprese le rampe di accesso a e da Via Nomentana, Piazza della Croce Rossa e Viale del Policlinico.I veicoli provenienti da Piazzale Flamimio, per andare verso il Quartiere Trieste o verso la Stazione Termini, dovranno girare per Via di Porta Pinciana, per arrivare a destinazione.