Si rifà il look, con una nuova sede per il mercato di Sannio, icona del vintage romano a San Giovanni. I lavori partiranno all'inizio dell'anno prossimo, ma già a inizio ottobre gli operatori, un centinaio, trasferiranno i loro banchi tra via la stessa via Sannio e via Locri.Il mercato attualmente è ospitato in una struttura molto fatiscente, tra strutture abusive e coperture con teloni di fortuna e lastre di plexiglas, per non parlare della presenza di eternit. Senza contare che vanno rimessa a nuovo anche i marciapiedi e le vie d'accesso.Il progetto prevede la costruzione di una struttura al coperto, con servizi igienici, un nuova pavimentazione e ingressi per facilitare il carico e lo scarico di merci. I lavori dovrebbero concludersi nel 2022.