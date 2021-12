Mercoledì 8 Dicembre 2021, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 12:26

Era nudo, nella fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica a Roma. Un ragazzo di colore, con in testa solo un cappello rosso. Segnalato da alcuni passanti, dopo le chiamate gli agenti della polizia locale arrivati sul posto hanno cercato di convincere l'uomo a uscire e rivestirsi. Ma il ragazzo non si è mosso, la trattativa non è andata a buon fine e allora gli agenti stessi (una decina) sono intervenuti. Si sono gettati nella fontana, vestiti, e alla fine lo hanno arrestato.

Il tutto è successo oggi, 8 dicembre, alle prime ore del mattino. Non senza attimi di tensione.

