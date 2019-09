Nubifragio a Velletri, spettatori in fuga dal Cinema Augustus allagato

Cinema evacuato in tutta fretta per allagamento, oggi pomeriggio a Velletri. Il nubifragio che si è abbattuto sulla cittadina dei Castelli ha causato grossi disagi alla circolazione stradale e alle attivitá commerciali. Allagata anche la stazione ferroviaria e il bar annesso.



Al multisala Augustus, invece, stavano proiettando film in tutte e quattro le sale quando da via Filippo Turati, completamente allagata, è arrivata una vera onda d'acqua che passando da sotto la porta, ha allagato le quattro sale. Immediatamente il personale ha staccato l'interruttore generale di corrente evacuando in sicurezza dalel sale tutti gli spettatori radunandole in un punto sicuro.

Poi, quando le condizioni lo hanno permesso, la gente è uscita. Danni ingenti alle tappezzerie ma per fortuna non agli impianti. I vigili del fuoco del distaccamento di Velletri sono dovuti intervenire in piú punti della cittá ed in particolare in via La Malfa dove la strada allagata ha mandato in panne i motori di alcune autovetture.

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA