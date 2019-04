Fiumicino, cinema, danza, teatro e musica: quest'estate quattro Notti bianche da Fregene a Passoscuro

Cinema, danza, archeologia e teatro: l'arte si fa in quattro quest'estate nel comune di Fiumicino. Per la prima volta, non ci sarà in estate una sola Notte Bianca ma si moltiplicherà in quattro appuntamenti su tutto il territorio da giugno a settembre: a Fiumicino, Fregene, Passoscuro e nei borghi del nord, ovvero Testa di lepre, Tragliata e Tragliatella. Lo ha annunciato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino durante la riunione dei capigruppo dedicata agli eventi culturali in programmazione e alle politiche di promozione turistica. «Abbiamo deciso di aumentare le Notti bianche per un maggior coinvolgimento dell'intero territorio, con iniziative sempre più originali e variegate». L'estate del Comune di Fiumicino non si fermerà alle sole Notti Bianche. Ogni località avrà un evento caratterizzante: dall'arena di cinema a Torrimpietra e Palidoro, alla tre giorni dedicata ai ragazzi a Parco Leonardo, dalla festa di Focene all'estate dei bambini di Maccarese. E poi quelli che sono diventati veri e propri appuntamenti fissi, di grande richiamo per il pubblico: la rassegna Le Traianee all'interno degli scavi archeologici dei Porti di Claudio e Traiano, i weekend di danza, musica, teatro in darsena a Fiumicino, la Festa dell'Assunta nel centro storico della Città. A chiudere il calendario, a fine settembre, la seconda edizione del Festival del Cinema di Fiumicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA