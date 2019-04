«Dammi i soldi»: botte e minacce alla madre per farsi un tatuaggio: arrestato 28enne

Botte e minacce continue alla madre pur di avere i soldi per farsi un tatuaggio e comprarsi dosi di droga. I carabinieri della stazione di Trevignano Romano hanno arrestato un 28enne italiano per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.



Non appena rientrato a casa in stato di alterazione psico-fisica, il giovane si è presentato dalla madre per chiederle l'ennesima somma di denaro: in questo caso, 250 euro al fine di acquistare dosi di droga e per farsi un nuovo tatuaggio. Purtroppo, il ragazzo ha mal digerito il rifiuto del genitore, e dopo svariate minacce, ha iniziato ad infrangere le finestre dell'abitazione ed ha aggredito fisicamente la donna. È stata proprio la vittima a chiamare i carabinieri, dopo essere riuscita ad allontanarsi dall'abitazione, per sfuggire ad ulteriori violenze. I militari, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato il figlio violento e lo hanno tratto in arresto. Dagli accertamenti successivi è emerso che analoghe condotte estorsive andavano avanti da almeno alcuni mesi. Il 28enne dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Rebibbia.

