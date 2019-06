E' boom di turisti che hanno acceso la Notte bianca di Fiumicino

La Notte bianca di Fiumicino ha fatto boom. I turisti romani hanno apprezzato molto l’evento, con in programma 138 manifestazioni, proposto dall’amministrazione comunale che, per il settimo anno consecutivo, ha fatto centro. Nei cinque chilometri di isole pedonali si è registrato in tutto esaurito con manifestazioni musicali, sportivi e culturali gremite. Il lungomare della Salute si è trasformato una mega-palestra, lunga circa 2 chilometri, dove non sono mancate le esibizioni di ballo delle locali scuole di danza. Lungo viale Traiano c’è chi ha cenato con il tavolo al centro della strada, in via Giorgio Giorgis si ripetuto lo stesso copione con famiglie che hanno occupato le sedie posizionate lungo la strada e, allietati dalla musica dei vari gruppi, hanno sorseggiato una birra ghiacciata oppure gustato un gelato. Non sono mancate bombe alla crema e cornetti caldi a mezzanotte. In darsena gremite le attrazioni per i bambini come la pista per i mini-kart. Il Borgo Valadier stracolmo con i vari punti musicali presi d’assalto che hanno invitato i presenti al ballo in strada. La Notte bianca quest’anno si è fatta in quattro e dopo il successo della scorsa notte all’appuntamento a Fiumicino città, il 13 luglio si replica a Fregene e Maccarese, il 3 agosto la Notte si sposta a Passoscuro e il 6,7 e 8 settembre nei Borghi nel nord del Comune.



