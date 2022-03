Roma, sigilli al Notorius: nella discoteca 340 persone anzichè 25

Sequestro preventivo per il Notorius, noto locale della Capitale. Nonostante il locale di piazza Barberini potesse ospitare solo 25 persone, all'interno la polizia ne ha trovate ben 340. Nel corso dei consueti servizi alto impatto distrettuali diretti ad evitare la somministrazione di alcolici ai minori e a verificare il rispetto della normativa anti-covid 19, il I Distretto Trevi Campo Marzio, insieme ad un equipaggio del XV Distretto «Aurelio», ad uno del Commissariato di P.S. «Flaminio» e a un equipaggio della Sezione Volanti, sabato sera ha proceduto al controllo della discoteca del centro, all'esito del quale il titolare è stato denunciato. Sequestro preventivo per il locale, dove, nonostante la capienza massima consentita fosse di 25 persone, sono stati trovati ben 340 avventori, oltre alla mancata segnalazione dell'unica uscita di sicurezza presente. All'esterno della discoteca sono stati sanzionati, inoltre, con una multa di 3 mila euro ciascuno, due giovani intenti ad urinare sulla portiera di una automobile in sosta, peraltro, al cospetto delle numerose persone presenti sul posto.

Nel corso del servizio è stato sottoposto a controllo anche un night club e all'esito delle attività l'amministratore è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa volta ad evitare la diffusione del Covid, perché si avvaleva della collaborazione di una dipendente, a sua volta sanzionata, non munita della prevista certificazione verde rafforzata. Durante il servizio sono stati complessivamente controllati 16 veicoli e 57 persone.