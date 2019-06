Roma, non si ferma all'alt: arrestato pusher dopo un inseguimento a Tor Pignattara

Ha visto il posto di blocco dei carabinieri e ha accelerato: una sgommata davanti alla macchina dei carabinieri ed è cominciato l'inseguimento lungo le strade di Tor Pignattara. Pochi metri e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile lo hanno arrestato: è un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo del suo scooter, percorreva via dell’Acqua Bullicante e appena ha notato da lontano il posto di controllo dei carabinieri, ha tentato di sottrarsi agli accertamenti e non si è fermato all’alt. I militari lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. All’interno del vano sottosella, i carabinieri hanno trovato 41 grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana, e 410 euro in contanti, provento dello spaccio. Dagli accertamenti è risultato che l'uomo guidava sprovvisto di patente, mai conseguita e che il motoveicolo non era coperto da polizza assicurativa. La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

