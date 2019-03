Inseguimento da brividi sulla Nomentana fra la polizia e due banditi che rimangono feriti. Uno dei due è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inseguimento da brividi, la scorsa notte, lungo via Nomentana, San Basilio e Torraccia. Una volante della polizia ha intimato l’”alt” a due individui su un T-Max su un tratto di via Nomentana ma la moto ha accelerato seminando gli agenti. E’ nato così l’inseguimento che si è protratto per diversi chilometri lungo quel quadrante di città. I poliziotti hanno visto il fuggitivo sul sedile posteriore impugnare una pistola. Gli agenti hanno chiesto rinforzi ed alcuni equipaggi sono arrivati in zona. Su un tratto di via Belmonte in Sabina, a Torraccia, il quartiere dopo San Basilio, confinante con il GRA c’è stato un incidente che ha coinvolto due equipaggi delle volanti ed anche i due fuggitivi. I due individui sulla moto, 29 e 47 anni, romani, sono stati trasportati al Sant’Andrea. Le condizioni di uno di loro sarebbero gravi. Anche due poliziotti, portati al Pertini, hanno riportato alcune lesioni. La pistola non è stata trovata. I due uomini che sono fuggiti, avrebbero diversi precedenti penali.