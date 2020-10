Covid Roma, nuovo focolaio al Nomentana Hospital: stop accettazioni. La Regione dispone un'indagine

Un nuovo focolaio in provincia di Roma. L’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio rende noto che un cluster con 26 casi positivi è stato riscontrato all’ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital. La Asl Roma 5 ha disposto il blocco delle accettazioni e l’avvio dell’indagine epidemiologica.

L'obiettivo è la verifica del caso indice l’adozione e il rispetto dei protocolli operativi «tenuto conto che la struttura già nel passato era stata oggetto di focolaio».

