Roma, cavi del tram rotti: Nomentana chiusa. Traffico in tilt e bus in ritardo

Martedì 5 Aprile 2022, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 16:05

Traffico impazzito sulla Nomentana da Porta Pia fino a Montesacro. Mattinata da incubo per automobilisti ed utenti del servizio pubblico per colpa di un guasto al filobus. Vicino all'incrocio con viale Regina Margherita i cavi di aimentazione del tram sono "caduti a terra" e immediatamente le corsie centrali da via Reggio Emilia a via Zara sono state chiuse al traffico. Il problema è stato riscontrato nella notte e le cause, secondo quanto appreso da fonti di polizia locale e Atac, sono tutte ancora da determinare. I cavi però non sono stati tranciati (dettaglio che avrebbe inevitabilmente portato sulla pista del dolo, ndr), ma risultano caduti a terra. Il problema, spiegano ancora fonti Atac, è in corso di risoluzione.

Video di Francesco Toiati