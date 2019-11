Chiede l'elemosina con una finta gobba al Colosseo: nomade denunciata dai vigili urbani

Una nomade di 45 anni di nazionalità bosniaca è stata denunciata da una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale, perchè chiedeva l'elemosina, con fare insistente, mostrando delle finte deformità alla schiena. La donna, fermata per un controllo, era piegata in avanti su un bastone, con il viso coperto da una sciarpa e con le mani tremanti: gli agenti, notando dei gesti che smascheravano il finto tremore, hanno capito la messinscena.

Alla nomade sono iniziati a cadere tutti i vari stracci e panni utilizzati per inscenare la finta gobba, appositamente

usata per destare pietà nelle persone a cui chiedeva l'elemosina. A questo punto è stata denunciata per attività di accattonaggio con mezzi fraudolenti. Il materiale usato per la finta gobba è stato sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA